Deel zuidelijke ringweg dit weekend dicht

Werkzaamheden

Het oude viaduct van de zuidelijke ringweg over de Paterswoldseweg is begin dit jaar gesloopt. In het weekend van 19 tot 22 maart vinden voorbereidende werkzaamheden plaats voor de bouw van het nieuwe viaduct. Ook worden tijdens dit weekend damwanden en keerwanden aangebracht. Voor bepaalde werkzaamheden is het nodig de Paterswoldseweg, de Muntinglaan en de zuidelijke ringweg op enkele momenten (deels) af te sluiten.