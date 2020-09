Deelauto’s: de maatschappij van morgen

Tegenwoordig zien we steeds meer stilstaand blik in de straten. Hierdoor raken de parkeerplaatsen in de stad overvol en het straatbeeld wordt er niet beter op. Daarom heeft SnappCar een platform opgericht waar je je auto kunt verhuren en auto’s kunt huren van je buurtgenoten. Op deze manier help je mee aan het parkeerprobleem in de stad en de reductie van CO2.

Hoewel het de grootste stad van noordelijk Nederland is, is het autobezit per Groninger toch lager dan de landelijke cijfers. Toch staat het in de stad vol met auto’s. Om meer ruimte te maken in de stad kun je via SnappCar een auto huren in Groningen . Je kunt een auto huren en in gebruik nemen wanneer je een auto nodig hebt. Je hebt zelf geen kosten voor de aanschaf van de auto, wegenbelasting, verzekeringen en alles wat erbij komt kijken. Op het platform staat een ruim aanbod van meer dan 100 auto’s in Groningen voor alle gelegenheden. Niet alleen is het huren van een auto via SnappCar goedkoop en praktisch, maar het bevorderd ook de sociale cohesie, aangezien je huurt van je buurtgenoten.

Voor sommigen is huren geen optie en is een auto voor de deur een must, maar gebruiken ze hem niet continu. SnappCar heeft private lease aanbiedingen voor degenen die een auto nodig hebben en deze ook wilt delen. Je kan je private leaseauto van SnappCar namelijk verhuren via het platform wanneer je deze niet gebruikt. Op deze manier kan je je maandelijkse leasekosten terugverdienen en maak je ook nog eens anderen blij met jouw auto. Daarnaast hoef je je geen zorgen te maken over de verzekerings- en onderhoudskosten, want die zitten allemaal in het maandbedrag inbegrepen. Je kunt dus zorgeloos gebruik maken van je auto en er zelfs mee verdienen.

Foto: SnappCar