Deep Fried Feelings: Tentoonstelling in snackbar De Hoek

GRONINGEN – Studenten van Academie Minerva maken een tentoonstelling in de compartimenten van de kipburger van snackbar De Hoek in Groningen op de Grote Markt.

​De Hoek is een plek waar mensen dag en nacht komen. In ruil voor wat kleingeld geef de automaat de gefrituurde snack vrij. In plaats van een snelle hap bieden deze kunststudenten iets anders om op te kauwen.​ Tijdens de tentoonstelling worden de compartimenten gevuld met kunstwerken. En deze kunstwerken zijn gemaakt van de volgende ingrediënten: verbeeldingskracht, kritische gedachtes en allerlei soorten emoties.

Het initiatief is ontstaan tijdens de Speaking Spaces lessen van docent Inez Piso waarin de tweedejaars studenten van de kunstacademie Minerva worden uitgedaagd om in extreme omstandigheden hun kunst te presenteren. De tentoonstelling is te zien op 30 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

Kunstenaars

Sanne Boswijk, Willemijn van Calker, Nerea Nogales, Noelle Rittersma, Alja Grželj, Povilas Búda, Anaida Vassiliadou, Casper Knol, Isabela Gay, Katharina Buescher, Lila Veloo, Anne-Roos Keultjes, Marta Calero Segura & Jenny Song

Foto: Ingezonden