Demonstratie voor vrijheid in Stadspark Groningen

GRONINGEN – Op de Drafbaan in het Stadspark in Groningen wordt vanmiddag van 14.00 tot 17.00 uur een vrijheidsdemonstratie gehouden.

Men wordt opgeroepen om met spandoeken naar de Drafbaan te komen om te protesteren voor de vrijheid en tegen de corona-maatregelen. Ook een grote groep boeren van Steungroep Boeren en Burgers sluit zich aan bij het protest. “Vrijheid voor iedere Nederlander zonder een overheid die meekijkt achter de voordeur en ons allen uitbuit en misbruikt. Tis mooi geweest, ACTIE”, aldus de woordvoerder.

Vreedzaam protest

De demonstratie zou initieel op de Vismarkt plaatsvinden, maar is nu verplaatst naar de locatie in het Stadspark waar normaal gesproken het Bevrijdingsfestival wordt gehouden. Vanwege het verbod op demonstraties elders in het land, zouden er mogelijk meer demonstranten naar Groningen afreizen. De demonstratie in Groningen is door de gemeente goedgekeurd en de organisatie benadrukt dat het om een vreedzaam protest gaat.

