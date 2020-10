Derde reisbedrijf vestigt zich op Groningen Airport Eelde

Travel4Reasons is het derde reisbedrijf op de luchthaven. Ook BBI Travel, de Scandinavië, Ierland en IJsland specialist die onlangs wintervluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Zweden en Noorwegen lanceerde en Reisburo Airport Eelde zijn op de luchthaven gevestigd.

Bart Schmeink, interim-directeur Groningen Airport Eelde: “Deze ontwikkeling van steeds meer bedrijven die zich op de luchthaven vestigen, past goed in onze strategie om de maatschappelijke basis van de luchthaven verder te verbreden. We zijn met meer partijen in gesprek die hier ruimte zoeken, maar ook met partijen die zich in de regio willen vestigen en een internationale luchthaven in de buurt willen hebben.”

Uitgebreid dienstenaanbod

Travel4Reasons is al jarenlang specialist in themareizen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland en IJsland, zoals rond-, camper-, golf- en whiskyreizen. Sinds de corona-crisis biedt Travel4Reasons ook Whiskyreizen in eigen land en themareizen door de drie Noordelijke provincies en het Waddengebied. Vanaf 1 januari 2021 wordt het ook mogelijk om het team van Travel4Reasons in te huren als videograaf, dronepiloot en locatiemarketeer.