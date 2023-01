Desirée van Nieuwenhoven: ‘Taboe moet de wereld uit’

GRONINGEN – Desirée van Nieuwenhoven (50) uit Groningen verloor in 2006 en 2007 tijdens twee zwangerschappen haar zoontjes Tom en Tim. Ze leed aan het levensgevaarlijke Hellp-syndroom, in de volksmond zwangerschapsvergiftiging genoemd. Ze balanceerde op het randje van de dood.

De Groningse Van Nieuwenhoven, genomineerd voor Vrouw in de Media 2022, transformeerde haar diepste verdriet om in een levende missie om moeders en vaders verder te helpen die hetzelfde is overkomen en schreef een aangrijpend boek: Stilgeboren. Het boek is ook – in een door haarzelf ingesproken – als uniek luisterboek verkrijgbaar om lotgenoten die niet kunnen lezen handvatten te geven om ook erkenning te krijgen. Alleen wil ze meer informatie bieden aan lotgenoten en hun omgeving.

Podcast

Om het taboe de wereld uit te krijgen en kracht bij te zetten door meer bewustwording te creëren, is ze een podcast gestart. Wekelijks verschijnen op de podcast Stilgeborenbaby op Spotify en Youtube items die te maken hebben met alle facetten rondom stilgeboorte.

Ouders die te maken hebben gehad met een stilgeboren baby, krijgen niet alleen te maken met verdriet, maar ook met een rouwproces. Het voor de ouders een ontzettend ingrijpende gebeurtenis, maar ook voor de directe omgeving die vaak niet weet hoe ze ermee moeten omgaan. Sommige goedbedoelde reacties kunnen pijn doen. Dat kan leiden tot onbegrip. Korte berichten over alles waar je tegen aanloopt als je dit overkomt geven inzicht en handvatten.

Missie

Behalve de publicatie van het boek, is ze gestart met haar missie om alles rondom stilgeboorte uit de taboesfeer halen. “Over het verlies van een kindje, het verdriet dat ermee gepaard gaat zou iedereen ‘gewoon’ moeten kunnen praten. Zonder dat dit tot irritaties leidt. Iedereen moet er over kunnen praten zowel ouders als de omgeving”, vertelt Desirée van Nieuwenhoven. Want ook bij een stilgeboren baby word je ouder, ben én blijf je voor altijd ouder.

Foto: Desirée van Nieuwenhoven