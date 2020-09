Detectives in de dop gezocht in Groningen

De traditionele herfstvakantie gaat er dit jaar anders aan toe. Geen buitenlandse avonturen en gezellige feestjes samen. Maar niet getreurd, deze herfstvakantie staat in het teken van de zoektocht naar hondje Tommy. Ga dit weekend in de binnenstad naar hem op zoek en win!

Waar is Tommy?

Tommy het hondje is gisteravond voor het laatst gezien in de buurt van het park in Groningen. Het is een merk hondje met een rode halsband met een hartje erop. Hij is ongevaarlijk en is te herkennen aan een zwarte vlek bij zijn oortje.

Wat is er gebeurd?! We interviewen het baasje van hondje Tommy Lyla Kok: “Jaa joh, we zijn Tommy nu al sinds gisterenavond kwijt! Ik was hem aan het uitlaten maar lette even niet op, en hij is ervandoor gegaan. Arm ding, hij heeft het vast koud. We kunnen alle hulp gebruiken die er is in Groningen om hem terug te vinden. Willen jullie helpen met zoeken?”

Aanwijzingen in Groningen

De eigenaresse van het vermiste hondje kan zich nog 6 plekken herinneren waar ze vaak met Tommy loopt. De speelplaats was de eerste plek waar ze langs liepen. Dat is zijn lievelingsplekje dus er is een kans dat je hem daar vindt. Wil je de andere instructies lezen en doe jij mee met de zoektocht in Groningen centrum? Scan dan snel de QR code of klik hier.

Foto: Nanny Nina