Digitale Academie en RTV Noord werken samen aan dichten digitale kloof

GRONINGEN – De Digitale Academie Noord-Nederland en RTV Noord werken samen aan het verbeteren van de digitale geletterdheid van de Groningers.

Op vrijdag 22 september ondertekenden Nina Nomden, directeur RTV Noord, en Robin van den Berg, Programmamanager Digitale Academie, een samenwerkingsconvenant. In de radiostudio gaven zij het startsein voor een campagne die gericht is op het vergroten van digitale vaardigheden. Voor minimaal de komende twee jaren is RTV Noord de mediapartner van de Digitale Academie voor de provincie Groningen.

Groningen verlegt het accent naar digitaal

De digitalisering van de samenleving is niet meer te stoppen. Steeds meer inwoners uit de provincie Groningen hebben moeite om de digitale ontwikkelingen te volgen. Met behulp van de Digitale Academie Noord-Nederland kunnen alle inwoners uit de provincie, ongeacht voorkennis en opleidingsniveau, ontdekken welke opleiding passend is. De Digitale Academie en RTV Noord brengen met de campagne ‘Groningen verlegt het accent naar digitaal’ het belang en de noodzaak van digitalisering onder de aandacht.

Robin van den Berg: “Het is tegenwoordig erg belangrijk om over goede digitale vaardigheden te beschikken. Wij willen graag dat alle inwoners van Groningen digitaal vaardiger worden. Hiervoor hebben wij alle opleidingen digitale vaardigheden in Groningen in kaart gebracht en een plek gegeven op het platform, www.dann.nl. Samen met RTV Noord hopen wij zoveel mogelijk Groningers te bereiken en te attenderen op dit aanbod, zodat ze aan de slag kunnen met hun digitale vaardigheden. Door het vergroten van digitale vaardigheden kunnen de inwoners beter meedoen in de maatschappij, worden de kansen op werk vergroot en voorkomen we dat een groeiende digitale kloof de sociale en economische ongelijkheid vergroot in Groningen.”

Nina Nomden van RTV Noord benadrukt de unieke rol van de regionale omroep in het verbinden van mensen. “Dit doen we steeds meer via online kanalen, waar we contact leggen met onze kijkers, luisteraars, lezers, volgers en gebruikers. Ons doel in het proces van digitale transformatie is ervoor te zorgen dat we ook online de belangrijkste nieuwsbron voor alle inwoners van Groningen zijn. Omdat we willen dat iedereen in Groningen kan profiteren van digitalisering, werken we samen met de Digitale Academie.”

Over de Digitale Academie Noord-Nederland

IT en digitalisering worden steeds belangrijker in het dagelijks leven en zijn in veel sectoren onderdeel geworden van de primaire bedrijfsprocessen. Dankzij de Digitale Academie kunnen inwoners op verschillende niveaus hun digitale vaardigheden vergroten en zich een leven lang digitaal blijven ontwikkelen. De Digitale Academie is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en werkt samen met Rijksuniversiteit Groningen, Noorderpoort en Biblionet Groningen. Het project is in 2021 gehonoreerd door het Nationaal Programma Groningen.

Foto: Ingezonden