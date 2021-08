Digitale bijeenkomst over grootschalige werkzaamheden

GRONINGEN – Er wordt momenteel volop gewerkt aan weg en spoor in Groningen. De grootschalige werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg bereiken begin 2022 een hoogtepunt met de aanleg van een tijdelijk Julianaplein. Om bedrijven te informeren over de impact van deze werkzaamheden in de stad en welke maatregelen ze kunnen nemen, organiseren ondernemersverenigingen donderdag 2 september van 17.00 – 18.00 uur een digitale bijeenkomst. Alle Groninger bedrijven kunnen hierbij aansluiten.

Vanaf 11 februari 2022 wordt het Julianaplein gedurende 13 weken in verschillende stukken en fases afgesloten. De onvermijdelijke verkeersoverlast gaat iedereen merken die van, naar of via Groningen rijdt. De bouw van een tijdelijk Julianaplein heeft namelijk gevolgen voor alle wegen in en rondom de stad die veel meer verkeer krijgen te verwerken. Om het auto- en vrachtverkeer dan voldoende te laten doorstromen, moeten er per dag 80.000 auto’s minder op het hele wegennetwerk rijden. Maar ook met minder auto’s op de weg moet men rekening houden met vertraging in reistijd.