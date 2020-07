Dit jaar geen Adrillen in Winschoten

De Adrillen gaat dit jaar niet door. Dat besluit werd afgelopen week genomen vanwege anderhalvemeternorm en de grote bezoekersaantallen waarop de allerheiligenmarkten in Winschoten traditioneel kunnen rekenen. Oldambt is daarin niet uniek, ook andere grote markten zowel in Nederland als over de grens in Duitsland worden massaal afgelast.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema licht toe: “De gezondheid van bezoekers, ondernemers en andere betrokkenen staat voorop. Bij een evenement van deze omvang, is het onmogelijk om voldoende afstand te bewaren. Ook voor wie creatief is en het gebied weet uit te breiden of bezoekers te spreiden over de dag, leveren dergelijke aantallen mensen in de binnenstad een probleem op. Bovendien is dit een evenement dat veel voorbereiding vergt. De tijd voor ingrijpende wijzigingen in het concept is te kort. Daarom hebben we in overleg met de organisatie en ondernemers uit de binnenstad de knoop doorgehakt en besloten dat er dit jaar in november geen Adrillen plaatsvindt. Dat vinden we natuurlijk allemaal ontzettend spijtig, want het evenement kent een lange traditie van meer dan 200 jaar. Natuurlijk is het voor alle betrokkenen en de trouwe bezoekers ontzettend jammer dat het dit jaar niet door kan gaan. Tegelijk zie ik ook dat mensen het wel snappen. Deze coronatijd vraagt van ons allemaal veel flexibiliteit en dat is gelukkig wat ik ook terugzie bij de meeste mensen.”

Mogelijk wel een allerheiligenkermis

Zowel de Adrillen op 2 november als de Lutje Adrillen op 9 november gaat niet door. Ook de hobbymarkt die traditioneel tijdens de Adrillen plaatsvindt, is afgelast. Er wordt nog bekeken of de allerheiligenkermis in dezelfde periode wel door kan gaan. De organisatie van de kermis beraadt zich momenteel over een plan voor een anderhalvemeterkermis.

Gedragen besluit

Het besluit tot het afgelasten van de Adrillen werd genomen in goed overleg met de organisatie en ondernemers uit de binnenstad. Peter Schulingkamp namens Handel & Nijverheid en Chris de Raaf van de Retail Club Winschoten zeggen daarover: “Iedereen vond het jammer. Er is nog uitgebreid gedacht en gesproken over hoe het eventueel wel zou kunnen. Maar eigenlijk bevestigde dit gesprek het beeld dat het niet lukt om een plan te maken dat voorziet in voldoende afstand tussen bezoekers én dat aansluit bij de andere voorschriften uit de noodverordening.”

Foto: Gemeente Oldambt