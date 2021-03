Dit weekend bussen i.p.v. treinen tussen Groningen-Veendam/Winschoten/Weener

Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig, zoals bijvoorbeeld een ov-chipkaart. Inchecken in de bussen is niet mogelijk. In- en uitchecken kan op het treinstation.

Reisplanner

Arriva adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen via de Arriva-app of in de reisplanner op www.arriva.nl, via OV-reisinformatie: 0900 – 9292 (€0,90 p.m.). De dienstregeling van de treinvervangende bussen is te vinden op de website van Arriva.