Dit zijn de coronamaatregelen vanaf 25 september

Op 14 september kondigde het demissionair kabinet de nieuwe coronamaatregelen aan die vanaf 25 september ingaan. Ondanks de succesvolle protestacties van Unmute Us, gaat de evenementenbranche nog niet voor de volle 100% open.

De evenementenbranche vindt de keuzes van het kabinet om ongeplaceerde evenementen binnen enkel toe te staan met een capaciteitsbeperking van 75% (met de inzet van toegangsbewijzen) niet onderbouwd, onuitlegbaar en onduidelijk.

Voor poppodia geldt per 25 september:

Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht.

Culturele voorstellingen en evenementen binnen met een vaste zitplaats : 100% van de reguliere capaciteit.

: 100% van de reguliere capaciteit. Culturele voorstellingen en evenementen binnen zonder vaste zitplaats : maximaal 75% van de reguliere capaciteit en niet toegestaan tussen 00.00 uur ’s nachts en 6.00 uur ‘s ochtends.

: maximaal 75% van de reguliere capaciteit en niet toegestaan tussen 00.00 uur ’s nachts en 6.00 uur ‘s ochtends. Culturele voorstellingen en evenementen buiten met en zonder vaste zitplaats : 100% van de reguliere capaciteit.

: 100% van de reguliere capaciteit. Registratie en een gezondheidscheck verplicht.

Gecontroleerde in- en uitstroom van het publiek.

Horeca open volgens regels voor horeca.

Voor evenementen/festivals geldt per 25 september:

Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht.

Evenementen binnen met vaste zitplaats : geen maximaal aantal bezoekers.

: geen maximaal aantal bezoekers. Evenementen binnen zonder vaste zitplaats : 75% van de reguliere capaciteit en niet toegestaan tussen 00.00 uur ’s nachts en 6.00 uur ‘s ochtends.

: 75% van de reguliere capaciteit en niet toegestaan tussen 00.00 uur ’s nachts en 6.00 uur ‘s ochtends. Evenementen buiten met en zonder vaste zitplaats: geen maximaal aantal bezoekers.

Regels voor horeca per 25 september:

Verboden tussen 0.00 uur ’s nachts en 6.00 uur ’s ochtends.

Coronatoegangsbewijs verplicht.

Gezondheidscheck verplicht.

Geen maximaal aantal bezoekers.

Entertainment, zoals live muziek, toegestaan.

Reguliere openingstijden voor afhalen en laten bezorgen.

Riemer Rijpkema, woordvoerder namens het EventPlatform vult aan: “We zijn verbaasd en teleurgesteld over de door het kabinet gemaakte keuzes. Uit alle onderzoeken van het Fieldlab Evenementen-programma en inmiddels ook uit de talloze voorbeelden uit de landen om ons heen, is duidelijk dat evenementen veilig open kunnen op volle capaciteit. De beperking op 75% is niet onderbouwd, willekeurig en uitermate schadelijk voor de sector die vooralsnog geen duidelijkheid heeft gekregen over aanvullende steun na 1 oktober.”

Het bericht Dit zijn de coronamaatregelen vanaf 25 september verscheen eerst op POPgroningen.

Foto: POPgroningen