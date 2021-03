Dit zijn de vier beste (thuis)werkgevers van Groningen!

Zo Werkt Het Award 2020 Als blijk van waardering voor organisaties die nét even een stapje verder zijn gegaan om werken in 2020 een stuk makkelijker te maken voor hun werknemers, besloten de initiatiefnemers van mobiliteitsplatform Zo Werkt Het om dit jaar een award uit te reiken aan de Beste (Thuis)Werkgevers van het Jaar 2020. Een eervolle uitreiking voor werkgevers die in het afgelopen jaar het verschil hebben kunnen maken voor werknemers binnen hun organisatie. Iedere werkgever heeft zijn of haar werknemer op een andere manier ondersteund in het thuiswerken, hierbij werd gekeken naar verschillende criteria. Teambuilding, vitaliteit, een fijne thuiswerkplek, persoonlijke aandacht, plezier op werk, duurzame mobiliteit, meetings online en het bestendigen van thuiswerken in de toekomst, kwamen als thema’s aan bod.

De regionale winnaars De Zo Werkt Het Award wordt in 4 verschillende poules uitgereikt, zo maken zowel kleinere start-ups, als de multinationals kans op deze eervolle prijs. De volgende regio-winnaars zijn door een jury gekozen uit alle nominatie-inzendingen uit de regio Groningen. De jury werd gevormd door Ton Schroor, directeur van VNO-NCW Noord, Wilko Huyink, directeur van Groningen Bereikbaar en de mobiliteitsadviseurs van Groningen Bereikbaar. In de categorie 0-20 werknemers: Stichting Groninger Kerken

In de categorie 20-50 werknemers: BVNG Groningen

In de categorie 50-200 werknemers: Voys

In de categorie 200+ werknemers: Essity Hoogezand Deze bedrijven hebben alles uit de kast gehaald het afgelopen jaar; van online pub quizzen, bingo tot digitale vrijdagmiddagborrels. Arbo verantwoorde thuiswerkplekken, zelf uit te zoeken meubilair en er werden computers en telefoons aangeschaft. Per post gingen kaarten, lunch, chocolade en andere attenties naar werknemers. Er was aandacht en begrip voor de werk privé-balans van werknemers, alleen of met de kinderen thuis en werd er ingezet op sociale contacten tussen collega’s. Aandacht voor ergonomie, gezondheid en er was psychische ondersteuning voor wie daar behoefte aan had. Ook werd er alles uit de kast getrokken om nieuwe werknemers ook online een warm welkom te geven en zich snel hun weg te laten vinden binnen de organisatie met een digitaal inwerktraject. Een van de werknemers schreef bij de nominatie bijvoorbeeld: 'Mijn werkgever is oprecht de beste tot nu toe, veel bedrijven kunnen daar een voorbeeld aan nemen!'. Het Groningse bedrijfsleven verdient een dikke pluim, want er lopen heel veel tevreden werknemers rond! Geweldig!

Landelijke winnaars Op dinsdag 16 maart 2021 tussen 09.00 en 10.00 uur worden de landelijke winnaars van de Zo Werkt Het Award 2020 bekendgemaakt in aanwezigheid van alle regionale winnaars. Ook wordt tijdens dit moment een woord gericht aan de winnaars van Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga. Gedurende de digitale uitreiking zullen veel bijzondere inzendingen voorbijkomen en worden de felbegeerde gouden awards uitgereikt.