Doe als werkgever mee aan de 'Fiets naar je Werk Dag' (ook als je thuiswerkt)

Donderdag 16 september is de landelijke 'Fiets naar je Werk Dag'. Duizenden mensen laten dan hopelijk hun auto staan en stappen massaal op de fiets. Dit is een mooie gelegenheid om fietsen in jullie organisatie onder de aandacht te brengen en collega's in beweging te krijgen. Ook als jullie nog (veelal) thuiswerken kun je gewoon meedoen. Om je op weg te helpen hebben we wat informatie en tips op een rijtje gezet.