Doe (digitaal) mee met het Fossielvrij Weekend

In het weekend van 9-11 oktober reist Noord-Nederland fossielvrij tijdens het Fossielvrije Weekend. Kom in beweging door te fietsen, te wandelen of met een fossielvrij vervoersmiddel te reizen. Ook de niet-gereden kilometers tellen mee. Het doel is om tijdens het weekend 1 miljoen kilometers fossielvrij te reizen of te besparen door thuiswerken.