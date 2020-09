Doe mee aan de ‘Fiets naar je Werk Dag’ op donderdag 24 september

Op donderdag 24 september is de landelijke ‘Fiets naar je Werk Dag’. Gezondheid is één van de belangrijkste doelstellingen van deze dag. Want fietsen is gewoon gezond, goed voor het milieu en het draagt bij aan het oplossen van file- en parkeerproblematiek. Je komt fris aan op je werk en na een dag werken kun je de hectiek van de dag op de fiets van je af laten glijden. Woon je wat verder van je werk of opleiding, dan is een elektrische fiets misschien iets voor jou. Daarop heb je altijd wind mee…