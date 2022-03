Dokter pleit voor drugsapotheek in Groningen

GRONINGEN – Legaal XTC-pilletjes halen bij de apotheek in Groningen? Als het aan Teunis Dokter ligt, zou dat straks gewoon moeten kunnen.

In zijn verkiezingsprogramma pleit Teunis Dokter voor een zogenaamde ‘drugsapotheek’ waar men onder een aantal regels MDMA zou moeten kunnen kopen. MDMA is de werkzame stof in XTC. De Groninger kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen schrijft dat het inrichten van zo’n drugsapotheek kan leiden tot een veiliger gebruik van drugs. Ook zou het volgens hem de wind uit de zeilen halen van criminelen kunnen halen die nu enorm veel geld verdienen met illegale handel.

Voorlichting en veiligheid

Met de drugsapotheek zouden Groningers veilig MDMA kunnen kopen en tevens goed voorgelicht kunnen worden over de risico’s. Dokter vindt het onbegrijpelijk dat zoiets nu nog niet kan. “Nederland lijkt een vastgeroest land te zijn geworden waarin zelfs discussies over verdovende middelen worden vooruitgeschoven omdat het te gevoelig ligt”, aldus Dokter. “Dat is juist heel problematisch, omdat we beleid nodig hebben dat aansluit bij de realiteit. En niet bij een droomwereld van een aantal politici.”

