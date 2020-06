Drafbaan Stadspark wordt groenste evenementenlocatie van Nederland

GRONINGEN – De Drafbaan in het Stadspark heeft alles in zich om uit te groeien tot een evenemententerrein van nationale allure.

Daarom wil het college van burgemeester en wethouders de komende jaren investeren in de ontwikkeling van het terrein. Wethouder Glimina Chakor: ‘Het is een kans om onze positie als stad op het gebied van cultuur en evenementen verder te versterken.’

De concerten van de Rolling Stones (1999) en Tina Turner (2000) in het Stadspark staan in het collectieve geheugen van de Groningers gegrift. Die trend zette zich destijds niet door, maar de Drafbaan is met evenementen als Stadspark Live en Hullabaloo aan een tweede leven begonnen als topevenemententerrein. Het college vindt dat hier de toekomst van de Drafbaan ligt.

Dit voorjaar gaf het gemeentebestuur daarom opdracht de ontwikkeling van de Drafbaan tot topevenemententerrein te onderzoeken. Met gerichte investeringen moet het evenemententerrein zich in de toekomst kunnen meten met gerenommeerde locaties als het Goffertpark in Nijmegen en het Zuiderpark in Den Haag. Evenemententerreinen met een capaciteit van mogelijk 65 duizend mensen, waar shows van de absolute wereldtop gehouden kunnen worden (U2, Coldplay, Rammstein).

Bovendien moet de Drafbaan uitgroeien tot groenste evenementenlocatie van Nederland. Bijvoorbeeld door te investeren in betere stroom- en watervoorzieningen voor het aan -en afvoeren van water voor toiletten en spoelgelegenheden voor plastic bekers en om het gebruik van dieselgeneratoren te beperken. ‘Een eendaags festival op de Drafbaan verbruikt in totaal zo’n 40 duizend liter diesel’, benadrukt Chakor. Met de juiste aanpassingen kan dit zeker met driekwart worden verminderd. Daarmee dragen we bij aan de reductie van CO2 en stikstof.’

Naast de aanpak van de infrastructuur (water, stroom, internet) wil het college investeren in de egalisatie van het veld, de aanleg van drainage, een betere in- en uitstroom van bezoekers en het verbeteren van de bereikbaarheid van de Drafbaan voor hulpdiensten.

Zoals eerder gemeld ziet het college geen toekomst meer voor de drafsport in het Stadspark. Daarom wordt de raad gevraagd in te stemmen met het niet verlengen van het huurcontract met de Koninklijke Harddraverij & Renvereniging Groningen (KHRV) met ingang van 1 januari 2021. ‘We zijn ons bewust van de lange traditie die de drafsport op de Drafbaan heeft en de verwevenheid daarvan met de historie van onze stad’, aldus wethouder Inge Jongman. ‘Maar tegelijkertijd moeten we ook constateren dat de publieke belangstelling voor de drafsport beperkt is.’ De drafsport is niet langer verenigbaar met de ambities van dit college. In september bespreekt de raad de voorstellen van het college.

Foto: SoapWitch/Pixabay