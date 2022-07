Drie gewonden bij schietpartij in hartje Groningen (video)

GRONINGEN – Bij een schietpartij aan de Haddingestraat in het centrum van Groningen zijn zaterdagavond drie personen gewond geraakt.

Het heftige voorval gebeurde gisteren rond 20.00 uur. Op deze video is te zien dat een groep van circa 10 personen een man uit de straat verdrijft. De man heeft een pistool in zijn hand die hij uit een auto heeft gepakt. De groep mannen schreeuwt en gooit enkele voorwerpen naar hem toe. Maar als zij dichterbij komen, schiet de man 5 keer gericht en van korte afstand op de groep. Drie personen raken gewond en de schutter gaat er rennend vandoor, maar kon even later door de politie worden aangehouden.

Foto: Wesley Bos/GoningsNieuws