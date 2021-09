Drie Gezusters Groningen: coronapas is ‘discriminatie’

GRONINGEN – De invoering van het coronatoegangsbewijs is discriminatie. Dat zegt horeca-ondernemer Laurens Meyer, eigenaar van onder andere de Drie Gezusters in Groningen.

Het demissionaire kabinet wil vanaf 25 september een toegangsbewijs invoeren voor horeca, evenementen, festivals, concerten, professionele sportwedstrijden en kunst- en cultuurinstellingen, zoals theaters en bioscopen. Dat maakten demissionair minister-president Mark Rutte (VVD) en demissionair vicepremier Hugo de Jonge (CDA) vandaag bekend tijdens de persconferentie.

Extra geld voor handhaving

Volgens het kabinet zullen organisaties de bezoekers zelf moeten controleren en krijgen gemeenten extra geld om daarop te handhaven. Dat betekent dat een gemeente boetes kan uitdelen aan ondernemers en zelfs gelegenheden kunnen sluiten. De maatregel valt samen met de opheffing van financiële steun en het loslaten van de 1,5 meter. Tegelijkertijd blijft het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht.

‘Discriminerend en onuitvoerbaar’

Horeca-tycoon Laurens Meyer noemt de verzwaring van de coronamaatregelen ‘discriminerend en onuitvoerbaar’. De horeca-ondernemer spreekt zich al langere tijd uit tegen het coronabeleid. Zo was de Meyer vorig jaar op het Malieveld bij een demonstratie, maar werd daar vrijwel meteen gearresteerd. Na een korte tijd in de cel, moest hij naar het ziekenhuis worden overgebracht vanwege een hartritmestoornis.

‘De horeca wordt misbruikt’

Meyer is niet de enige horecaman die zich uitspreekt tegen de plannen van het kabinet. De Nijmeegse horecatycoon Khalid Oubaha liet onlangs weten dat hij weigert om klanten hun vaccinatiestatus te controleren. Volgens hem wordt de horeca misbruikt om vaccinatie-twijfelaars alsnog over de streep te trekken, net zoals men na één vaccinatie weer zou kunnen ‘dansen met Janssen’. Dat bleek later toch niet het geval.

Foto: Google Street View