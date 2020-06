Drie handige tips om efficiënter thuis te werken

GRONINGEN – Door de coronacrisis werken we massaal vanuit huis. In dit artikel geven we drie tips om zo succesvol mogelijk thuis te werken.

Werken vanuit huis blijkt efficiënter dan werken op kantoor: het is niet alleen kostenbesparend, maar werknemers zijn ook productiever, melden zich minder vaak ziek en blijven gemotiveerd. Bovendien is het goed voor het milieu en kan het de woningnood in de grote steden verlichten. Volgens hoogleraar organisatiepsychologie Aukje Nauta is thuiswerken succesvol als je hier als persoon zelf voor kunt kiezen. Medewerkers ervaren dan namelijk meer autonomie, minder stress, leveren betere prestaties en hebben meer creativiteit en innovativiteit.

Bakstenen zijn niet je bedrijf

Vooruitstrevende bedrijven benutten de coronacrisis als kans en geven hun personeel de keuze om wel of niet vanuit huis te werken. Medewerkers van Twitter en Facebook worden aangemoedigd om voortaan altijd vanuit huis te werken. Het Groningse Jet-Stream heeft zelfs de huur opgezegd en werkt vanaf nu volledig digitaal. En ook softwarebedrijf Typeqast uit Amsterdam en de digitale zorginstelling Kysos uit Amstelveen waagden de sprong en zegden de huur van hun bedrijfspand op. Thuiswerken is dus het nieuwe normaal. Maar hoe doe je dat efficiënt? We geven drie simpele tips.

Focus

Het belangrijkste om efficiënt te kunnen werken is een goede concentratie, maar ons concentratievermogen wordt vandaag de dag flink op de proef gesteld. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn… Het zijn allemaal factoren die ons afleiden van de taken die vandaag moeten worden afgerond. De oplossing? Rond eerst een taak af voordat je je smartphone pakt. Als je ergens mee bezig bent, is het namelijk veel efficiënter om dat af te maken voordat je bijvoorbeeld op een appje reageert. Tip: plan een moment op de dag in waarop je alle appjes en mailtjes leest en beantwoord. Zo raak je niet steeds afgeleid en kun je gefocust blijven doorwerken.

Planning

Alles staat of valt met een goede planning. Zorg bijvoorbeeld dat je de kleine taakjes bundelt en de meest tijdrovende taken als eerste doet. En vergeet tussendoor niet om voldoende pauze te nemen. Een veelvoorkomend onderdeel van thuiswerken is namelijk dat we ook buiten kantoortijden vaak nog dingen doen voor werk. Voor je het weet, maak je overuren. Om een inzicht te krijgen in je planning is het belangrijk om te weten hoeveel uren je ergens aan besteed. Tip: maak gebruik van een urenregistratie-app om de meest efficiënte planning te maken. Met zo’n app geef je jezelf meer rust en weet je straks precies of je je taken met gemak af zult krijgen.

Ritme

Nu je thuis werkt heb je meer vrijheid om je werkdag in te plannen. Werk je ‘s avonds beter dan ‘s ochtends? Of wil je liever in het weekend werken? Doe dat dan vooral. Werk volgens je eigen ritme en plan je dag zo in dat dit voor jou het beste voelt. Houd er rekening mee dat je nooit de hele dag gefocust kunt zijn, dus plan verschillende type werkzaamheden misschien op verschillende momenten. Simpele taken kun je het beste doen op momenten dat je weinig focus hebt. Heb je een grote, lastige taak gepland staan? Werk daar dan aan op een moment waarop jij in volledige stilte kan werken. Tip: houd je werkgever op de hoogte van je werktijden, bijvoorbeeld door het delen van je agenda.

Foto: Free-Photos/Pixabay