Drie leerlingen in quarantaine door coronavirus

GRONINGEN – Drie leerlingen van openbare scholen in Groningen moeten uit voorzorg in quarantaine in verband met het coronavirus.

Dat schrijft RTV Noord. Het gaat om twee leerlingen van het Montessori Vaklyceum en één leerling van de Bekenkampschool voor speciaal basisonderwijs. Bij de leerlingen is een besmetting of een vermoeden van besmetting in het gezin. De scholen blijven wel gewoon open.

[UPDATE] OOG meldt dat de leerlingen in quarantaine zijn geplaatst door de eigen huisarts. Volgens de stadsomroep gaat het om één van de ouders die besmet is. Bij geen van de leerlingen en medewerkers is het coronavirus vastgesteld.

Foto: iXimus/Pixabay