Drive in bioscoop/ theater in Gemeente Groningen

Vanwege het Coronavirus heerst er in de gemeente Groningen een strikt verbod op evenementen. Initiatieven voor een drive in bioscoop of -theater lijken maar geen groen licht te krijgen van de gemeente. In verschillende Nederlandse steden zijn dergelijke evenementen wel toegestaan, zoals in Amsterdam, Rotterdam, Breda en zelfs in Etten-Leur. Tegelijkertijd zijn activiteiten als het pakken van een terras of het bezoeken van een pretpark wél toegestaan. Dit beleid riekt naar willekeur en daarom pleiten wij voor het toestaan van drive-in evenementen door een motie in te dienen tijdens de raadsvergadering van woensdag 24 juni.

Creatief ondernemerschap

Ruimte voor creatief ondernemerschap is een kans voor Groningen. Er liggen al verschillende plannen klaar, maar helaas allemaal zonder groen licht van de gemeente. In Groningen zijn relatief minder besmettingen dan in de rest van het land. Ondernemers zijn al maanden bezig om op een of andere manier toch in inkomsten te voorzien, daarvoor ontwikkelen zij fantastische plannen die goed uitvoerbaar zijn. In steden met meer besmettingen mogen dit soort plannen wel worden uitgevoerd en hier niet, dat biedt kansen.

Richtlijnen

Bij drive-in activiteiten gaat het om afgesloten terreinen. De toestroom van publiek is op deze manier goed te controleren. De wetgeving is op dit moment zo ingericht dat er niet meer dan twee personen in een auto mogen zitten. Het is het heel goed mogelijk om op een parkeerplaats, of ander afgesloten terrein, auto’s op geruime afstand te zetten en de bezoekers erop te attenderen dat het verlaten van de auto niet is toegestaan. Mensen komen dan niet in contact met elkaar en dit maakt de kans op besmetting ontzettend gering.

Motie

Daarom zullen wij tijdens de raadsvergadering van 24 juni een motie vreemd aan de orde van de dag indienen waarin wij het college verzoeken zich maximaal in te spannen om de plannen van ondernemers voor buitenbioscopen en theaters binnen de richtlijnen van het RIVM mogelijk te maken vóór de zomerperiode van 2020.

Foto: 100% Groningen