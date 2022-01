De psyche van een kind is een kleurrijk landschap doordrenkt met fantasie en oneindige mogelijkheden. Spelenderwijs vormt een kind uit dit landschap een beeld van wat het leuk vindt; wie het dus is, en wie of wat het wil zijn. Het vervult hiermee stapje voor stapje zijn of haar unieke potentie en ontdekt de unieke talenten die het heeft. Deze talenten zijn de pareltjes die het kind later weer terug kan geven aan de maatschappij.

Foto: SP Groningen