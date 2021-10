Drone Delivery Services voert eerste officiële vlucht uit vanaf Groningen Airport Eelde

Het is de eerste officiële dronevlucht vanaf een internationale luchthaven in Nederland, waarbij buiten het directe zicht wordt gevlogen in het luchtruim die door de verkeersleiding wordt beheerd. Groningen Airport Eelde is de enige luchthaven in Nederland met een ontheffing voor deze vluchten en Drone Delivery Services is de enige partij met een vergunning om te vliegen op deze locatie. Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde: ‘’Deze vlucht laat wederom zien dat we als luchthaven samen met marktpartijen uit de regio pionieren. Het past uitstekend binnen de verduurzamings- en innovatieplannen van stichting NXT Airport’’.

Het uitvoeren van de drone-vlucht vanaf een gecontroleerde luchthaven laat zien dat drone-innovatie een vlucht gaat nemen in Europa. Egbert Swierts, Founding Partner Drone Delivery Services BV: ‘’De integratie van een nieuwe modaliteit in de logistieke sector komt hiermee steeds dichterbij. Dat we nu proefvluchten kunnen uitvoeren vanaf onze thuisbasis Groningen Airport Eelde, biedt veel perspectief voor de toekomst: de samensmelting van bemand- en onbemand vliegverkeer is nu echt binnen handbereik’’.

Hydrogen Valley Aviation

De BVLOS-vlucht wordt donderdag uitgevoerd tijdens het Hydrogen Valley Aviation event op Groningen Airport Eelde, als onderdeel van het Wind meets Gas Symposium. Tijdens het event staan de duurzaamheidsambities van de luchthaven centraal, met in het bijzonder aandacht voor de airport-waterstofinfrastructuur. In samenwerking met diverse partners presenteert Groningen Airport Eelde tevens een opstelling van elektrische luchtvaartvoertuigen.