GRONINGEN – Ben jij benieuwd hoe je kind een veilige plek kan creëren? Je bent uitgenodigd voor de droomwereld bij de Magische Poort op zaterdag 24 oktober om 15:30 tot 18:00 uur.

LET OP deze activiteit vindt plaats aan de Friesestraatweg 31. Inloop is vanaf 15:15 uur. Deze activiteit is gratis voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar waarvan de ouders een minimum inkomen ontvangen.

15:30 gaan we beginnen met de eerst workshop van Anu waar kinderen gaan leren hoe je met emoties om kan gaan en hoe je je kan concentreren op je ademhaling aan de hand van een magische steen. Er wordt boosheid, pijn en verdriet uitgeademd en rust en goede gevoelens worden weer ingeademd. Voel jij de rust al van binnen? Ook gaat Anu een leuke groepsactiviteit organiseren, een daarvan is ‘de lopende band’, wat heel hilarisch kan zijn. De andere activiteit is de ‘zwevende yogi’, hier draait het om geconcentreerd samenwerken. Daarna is er nog tijd voor een spelletje waarbij je lekker gek mag doen en mag rennen totdat er STOP wordt geroepen en je een bepaalde houding aan moet nemen. Gaat jou dat lukken? Ik ben benieuwd! Vervolgens eindigen we met een rustgevende klankschaal meditatie.

16:15 – 16:30 Pauze

16:30 start de volgende workshop die wordt gegeven door Shannen. Aan de hand van tekenen op muziek en het maken van een droomwereld wordt de creativiteit van het kind gestimuleerd. Het loslaten van perfectionisme en het hebben van plezier staat tijdens het beeldend werken centraal. Je mag hier echt kind zijn. Iedereen zal een prachtig kunstwerk realiseren zonder dat je daarvoor een tekentalent hoeft te zijn. Creëer je met haar mee tijdens de magische dag?

17:30 Gaan we eindigen met een heerlijke pizza van buurman & buurman.

18:00 kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

Foto: Magische Poort