Dunkin’ pop-up store Jumbo Euroborg gesloten

GRONINGEN – De donutbakkerij van Dunkin’ in de vorm van een pop-up store in Jumbo Euroborg heeft haar deuren gesloten.

Of dat volgens plan was weten we niet. Druk was het op veel momenten in ieder geval niet. Then again: de eerste tien klanten van de Dunkin’ was in september wel een jaar lang gratis donuts beloofd. Wat betreft Dunkin’s concurrent Krispy Kreme: die lijkt vooralsnog geen plannen voor Nederland te hebben. Maar wat zou het: Pure aan de Vismarkt is een perfect zoet adresje voor donuts en meer.

Oogst Groningen

Foto: ralfdesign/Pixabay