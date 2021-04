Dura Vermeer levert 100e woning op voor Lefier in Groningen

GRONINGEN/PADDEPOEL – Dura Vermeer en Lefier hebben de 100e woning opgeleverd in de wijk Paddepoel in Groningen. Een fijne samenwerking met tevreden bewoners.

Woningcorporatie Lefier en ontwikkelende bouwer Dura Vermeer Bouw hengelo verduurzamen samen 246 eengezinswoningen in Paddepoel in Groningen. De jaren 60- woningen worden opgekrikt naar energielabel A. Afgelopen week werd de 100e woning opgeleverd. Een mijlpaal waar de partijen stil bij hebben gestaan, samen met de bewoners.

De bewoners van zowel de eerste als de 100e opgeleverde woning kijken goed terug op de renovatie: “Ze hebben allemaal hun best gedaan, dat ging helemaal goed. We hebben er een mooi huis voor teruggekregen.” Alle bewoners ontvingen een paasattentie met chocola en een kleurplaat met potloodjes voor de kinderen.

Onderdeel van de wijk

Als je ergens zo lang en veel rondloopt word je op een gegeven moment onderdeel van de wijk. Dat is te zien, de bewoners groeten het uitvoeringsteam en de drempel ligt laag als er vragen zijn.

Iris is bewonersconsulent bij Dura Vermeer Bouw Hengelo. Zij verzorgt samen met haar collega’s de communicatie richting bewoners. Zo ontvangt iedere bewoner een dagkalender, waarin precies beschreven staat wat er per dag gebeuren gaat en wat ze kunnen verwachten. Iris: “Iedereen is super enthousiast en dat steekt elkaar aan. Het gaat super goed. Als zij enthousiast zijn, word ik ook enthousiast!”

Lambert Sanneman, opzichter bij Lefier: “Het proces zoals we het nu hebben ingericht is veel persoonlijker. Dat is belangrijk, want we hebben te maken met bewoners, niet alleen met stenen. Er is rust op de bouw, mensen hebben plezier in het werk en de goede kwaliteit van dat werk maakt het geslaagd.”

Peter van Dokkemburg, uitvoerder bij Dura Vermeer Bouw Hengelo: “Het is een lastige tijd met corona, waardoor de werkzaamheden iets anders gepland moeten worden dan normaal. Niet te veel medewerkers tegelijk bij de bewoners thuis, goede communicatie en verspreiden van de werkzaamheden zorgen hiervoor.”

Renovatiewerkzaamheden

Het gaat om de woningen tussen de Watermanstraat, de Grote Beerstraat, de Noorderkroonstraat en de Ossehoederstraat. De werkzaamheden bestaan uit het isoleren van de daken en spouwmuren van de woningen, en het plaatsen van kunststofkozijnen en isolatieglas (HR++). Ook worden de cv-ketels worden vervangen door hoogrendementsketel (hr-ketels), krijgen alle woningen CO2- en vochtgestuurde mechanische ventilatie, worden de voordeuren inclusief kozijnen vervangen en krijgen de woningen een geïsoleerde achterdeur.

Met alle maatregelen krijgen de woningen energielabel A en worden ook de vocht-, tocht- en schimmelproblemen aangepakt. Als woningen aardbevingsschade hebben, wordt dat ook meteen gerepareerd. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2021 afgerond.

Video

Foto: Dura Vermeer