@ease opent vestiging in Groningen

GRONINGEN – Vanaf dinsdag 16 februari opent @ease (spreek uit at ease) Groningen haar deuren.

Bij @ease kunnen jongeren tussen 12 en 25 jaar terecht voor hulp als het (l)even niet lekker gaat. Om de drempel om hulp te zoeken te verlagen, kunnen jongeren hier gratis en anoniem binnenlopen voor een gesprek. Jonge vrijwilligers werken samen met professionals uit verschillende lokale organisaties om een luisterend oor te bieden.

Laagdrempelig

“Als gemeente willen we dat jongeren zo laagdrempelig mogelijk hulp kunnen krijgen”, vertelt Isabelle Diks, wethouder Jeugd Gemeente Groningen. “Bij @ease kan dat en is daarmee belangrijk voor die jongere die het even zelf niet meer weet. Daarom ben ik blij dat deze mogelijkheid nu in Groningen beschikbaar is. Zeker in deze coronatijd waar er van jongeren erg veel gevraagd wordt.”

Youth Mental Health Movement

Stichting @ease is de Nederlandse variant van het succesvolle Australische initiatief Headspace. Headspace werd in 2006 opgericht door de Australische overheid en biedt inmiddels in meer dan 100 laagdrempelige centra jongeren gratis hulp en ondersteuning. De resultaten zijn zeer positief! In verschillende landen zijn succesvolle vergelijkbare initiatieven te vinden. Ze werken onderling samen binnen een wereldwijde en wetenschappelijk onderbouwde Youth Mental Health Movement. In Nederland heeft @ease al vestigingen in Maastricht, Heerlen, Amsterdam en Rotterdam.

@ease Groningen

In Groningen is een @ease vestiging opgezet in samenwerking met de Gemeente Groningen, Accare Groningen, het Universitair Centrum Psychiatrie, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen, en Molendrift. In Groningen is @ease te vinden in het pand van Jimmy’s aan de Herestraat 103. Elke dinsdag is de vestiging van 15.00 tot 18.00 uur geopend. Een afspraak maken is niet nodig, maar om er zeker van te zijn dat je terecht kan voor een gesprek in de huidige corona tijd, vragen we je vooraf te laten weten dat je langs wilt komen. Dat kan door te bellen of te mailen. Voor meer informatie zie ease.nl of email naar groningen@ease.nl.

Foto: @ease.nl