Ebbingebrug vier weken afgesloten voor autoverkeer

Van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 27 november is de Ebbingebrug in het centrum van Groningen afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen langs de afsluiting. Ook hulpdiensten met spoed en een aantal buslijnen kunnen mogen erlangs. Verkeersregelaars zullen bij de brug aanwezig zijn om het in goede banen te leiden.