Een kaartje laat de zon weer schijnen

GRONINGEN – Sinds verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen, sturen we weer volop kaartjes.

Dat blijkt uit navraag bij PostNL. De coronacrisis vergroot de afstand, maar brengt ons tegelijkertijd weer dichter bij elkaar. Nu we geen handen meer mogen schudden, knuffelen of een arm om elkaar heen kunnen slaan, zeggen we het weer met een kaartje. Geen fysieke zoen, maar een dikke pakkerd op papier. Het ouderwetse is weer terug.

Hart onder de riem

Op verschillende plekken in de provincie zijn er kaartenacties opgestart om onze ouderen een hart onder de riem te steken. Zo roept Zorggroep Groningen op om bemoedigende kaarten te sturen naar haar verzorgingstehuizen. De kaartjes worden centraal opgehangen zodat alle bewoners er naar kunnen kijken. En Nickey Smolders (27) uit Groningen startte een actie om kaarten en tekeningen in te zamelen voor eenzame Stadjers.

Positieve bijdrage

Ook digitale drukker PeterPrint uit Groningen merkt dat er steeds meer kaarten gedrukt worden met positieve en opbeurende teksten. De internetdrukker ziet dat mensen vooral hun eigen ansichtkaart drukken met daarop een bemoedigende boodschap voor opa en oma. “We zijn blij dat we op deze manier een positieve bijdrage kunnen leveren in een tijd waarin men dit hard nodig heeft”, aldus PeterPrint.

“De angst en vereenzaming bij ouderen als resultaat van de coronamaatregelen is iets wat we niet mogen onderschatten. Iedereen heeft een opa of oma, vader of moeder, vriend, vriendin of kennis die op dit moment in een verzorgingshuis verblijft.” Daarom roept PeterPrint op om vooral iets van je te laten horen.

“Het is belangrijk om te laten weten dat je aan hen denkt en in gedachten bij diegene bent. En dat hoeft natuurlijk niet per se met een kaart, maar kan bijvoorbeeld ook door te bellen, via beeldbellen of misschien zelfs een appje. Het gaat om het gebaar. Als je maar contact maakt.”

Foto: PeterPrint