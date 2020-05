Een maand gratis online marketing bij ON. Digital Marketing

GRONINGEN – Het Groningse online marketingbureau ON. Digital Marketing biedt bedrijven een helpende hand tijdens de coronacrisis.

Het marketingbureau geeft een maand lang gratis online marketing weg aan bedrijven die nu in de knel zitten. “Wij willen ook wat terug doen. We zijn immers geen artsen of virologen, dus we proberen op een andere manier ons steentje bij te dragen”, aldus eigenaar Johan Siefkes.

De grootste klappen opvangen

Door het hele land worden bedrijven hard geraakt door de coronacrisis. Nu het land nog steeds grotendeels in lockdown zit, verschuift een groot deel van de aankopen naar online winkels. “Veel bedrijven willen wel online aan de slag, maar hebben geen idee waar ze moeten beginnen. Gelukkig weten wij dat wel en kunnen we op korte termijn de grootste klappen opvangen”, geeft Siefkes aan.

Het marketingbureau gaat eerst een adviesgesprek aan om de online kansen te bespreken. Ze verwachten veel te kunnen betekenen, maar willen geen gouden bergen beloven. Online marketing is erg tijdrovend, ze gaan zich daarom alleen richten op de belangrijkste actiepunten. “We gaan dit net zo lang doen totdat we het niet meer kunnen dragen, maar uiteraard moeten we ook realistisch blijven. We kunnen niet iedereen helpen. Een kapper kan simpelweg niet online een permanentje aanbrengen”, grapt Johan.

ON. Digital Marketing geeft aan dat ze natuurlijk streven naar een lange-termijn relatie. Met zo’n samenwerking kunnen ze meer betekenen. Siefkes: “Dit is voor nu echter wat minder belangrijk, het gaat erom dat we kunnen helpen. Een frisse blik op de online campagne is juist nu namelijk hard nodig!” Bedrijven die zich willen aanmelden voor een maand gratis online marketing kunnen contact opnemen met het marketingbureau.

Foto: ON. Digital Marketing