Een primeur voor het noorden, in hartje Groningen; Sneakerzone

GRONINGEN – Op zaterdag 19 september maakt Groningen kennis met een fonkelnieuw fenomeen; Sneakerzone, dé sneaker- en urban lifestylebeurs van Noord-Nederland!

In De Suikerfabriek, in het hart van de stad Groningen, kun je op zaterdag 19 september 2020, van 11:00 tot 18:00, genieten van alles op het gebied van sneakers en lifetstyle; dát is Sneakerzone. Tevens is Sneakerzone het allereerste Nederlandse sneakerevent na de coronalockdown! Om dit te vieren komt rapper/BN-er/sneakerhead MC Brainpower optreden én is hij de gastheer van de Sneaker panel talk!

Wat kun je verwachten bij deze beurs? Niet alleen exclusieve sneakers, maar ook discussiepanels, demonstraties, dj’s, urban-entertainment, food & drinks. Dit alles vergezeld door dope beats. Sneakerheads & hypebeasts: ieders zintuigen worden geprikkeld op Sneakerzone!

Wil je erbij zijn? Tickets zijn al beschikbaar vanaf €10,- Voor de echte die-hards zijn er early acces tickets verkrijgbaar; hiermee kun je al vanaf 11:00 jouw exclusieve sneakers scoren! Regular tickets geven je vanaf 12:00 toegang tot de beurs.

Voorkom teleurstelling, en scoor jouw tickets meteen op www.sneakerzone.eu Volg ons ook op www.instagram.nl/sneakerzonenl

Foto: Sneakerzone