Eerste Klimaatmeter van Nederland onthuld in Groningen

Groningen – Is het te koud, te warm, te nat of te droog? En hoe was dat in voorgaande jaren? Met de ThermoMate app kan iedereen vanaf vanaf nu op elk moment zien hoeveel warmer of kouder het echt is in Nederland. Dit jaar was het in Nederland 70% van de dagen al warmer dan normaal, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,8 graden. De app is nu live en om dat te vieren staat er tot en met zaterdag op de Grote Markt in Groningen een Klimaatmeter opgesteld.

In Nederland praten we gemiddeld acht minuten per dag over het weer. Het is te warm, te koud, te nat of te droog. “Tegelijkertijd merk ik steeds vaker dat praten over het klimaat een minder luchtig onderwerp is”, zegt Dennis Botman, één van de bedenkers van ThermoMate “Klimaatverandering is een serieus thema, waar wij op een laagdrempelige manier ons steentje aan willen bijdragen. De ThermoMate app combineert het weer en het klimaat door op elk moment van de dag te laten zien hoeveel warmer of kouder het is dan normaal. Zo blijkt dat het dit jaar in Nederland 70% van de dagen warmer was dan normaal, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,8 graden.”

Weerbericht nooit meer hetzelfde

De app is gratis te downloaden voor Android- en iOS-toestellen. Op basis van KNMI-data ziet de gebruiker direct hoe het weer op zijn locatie zich verhoudt ten opzichte van het verleden. In één oogopslag zie je of de actuele temperatuur normaal is voor deze tijd van het jaar. “Dan gaat het om het gemiddelde van de periode 1950 tot en met 2020, op elk uur van de dag. Door op deze manier naar het weerbericht te kijken zal die vanaf nu nooit meer hetzelfde zijn”, aldus Botman.

Klimaatmeter onthuld

In Groningen staat nu de Klimaatmeter, waarop voorbijgangers precies kunnen zien of het inderdaad warmer is dan gebruikelijk. De ontwikkeling van de Klimaatmeter past volgens de bedenkers in de trend van toenemende aandacht voor de oplopende temperaturen, en de actie die hiervoor nodig is zoals beschreven in het Klimaatakkoord van Parijs. De interesse voor dit onderwerp blijkt ook duidelijk uit de enthousiaste reacties van het publiek tijdens de onthulling van de Klimaatmeter in Groningen.

Foto: Thermomate.app