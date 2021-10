Eerste namen muzikantendag 2021 bekend

Op zaterdag 27 november 2021 ben je in de Melkweg Amsterdam op de juiste plek om alles te leren over zowel de artistieke als zakelijke kant van de muziekindustrie.

In samenwerking met de Slagwerkkrant hebben ze dit jaar een drumclinic van niemand minder dan Koen Herfst (o.a. Epica, Armin van Buuren, VANDENBURG). Nog een mooie samenwerking is die met MusicMaker in het panel ‘de ondernemende muzikant’ met o.a. Koen Herfst en Rick Mensink. Andere panels op het programma zijn: o.a. ‘de rol van de frontman- vrouw’ en ‘deals en geld verdienen’ Dit jaar hebben ze natuurlijk ook weer een vol programma aan flitscolleges! Zo zijn er boekpresentaties, promotiecolleges met mensen van Agents After All en Metropool én flitscolleges over produceren. Bekijk alle namen hier.

Binnenkort worden er meer panels, demosprekers en clinics bekend gemaakt. Tot die tijd kan jij alvast je ticket halen via melkweg.nl.

Foto: muzikantendag.nl

Foto: POPgroningen