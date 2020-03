Eerste persoon met corona in Groningen overleden in UMCG

GRONINGEN – Ook in de provincie Groningen heeft het coronavirus COVID-19 vandaag het eerste dodelijke slachtoffer geëist.

Dat meldt GGD Groningen vandaag. De persoon overleed op de intensive care van het UMCG. Het is niet bekend wat de leeftijd of het geslacht van het slachtoffer is. De GGD meldt daarnaast dat er vandaag 15 nieuwe besmettingen zijn bijgekomen. Het totaal aantal bevestigde besmettingen in onze provincie staat daarmee nu op 119. Het daadwerkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen die ziek is op het virus wordt getest.

Foto: Tumisu/Pixabay