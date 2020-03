Eerste twee coronapatiënten in Groningen

GRONINGEN – Een 21-jarige studente uit de stad Groningen en een 62-jarige vrouw uit Nieuwe Pekela zijn positief getest op het coronavirus.

Dat heeft de GGD Groningen zojuist bekendgemaakt. De studente uit Groningen is in de week van 20 tot 29 februari in Noord-Italië geweest. Van de vrouw uit Nieuwe Pekela is nog geen besmettingsbron vastgesteld. GGD Groningen onderzoekt met wie de patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënt worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

Foto: Tumisu/Pixabay