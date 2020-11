Eindronde POPgroningen Talent Award in VERA verplaatst

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen kan de eindronde van de POPgroningen Talent Award in Vera op 14 november niet doorgaan. De avond wordt verplaatst naar 12 december. Dan staan vier toffe acts op het podium én speelt de huidige POPgroningen Talent Award houder. De avond is online te volgen via een livestream!

Eindronde POPgroningen Talent Award in VERA – wees er online bij

De POPgroningen Talent Award biedt een podium en ondersteuning aan opkomende muzikale acts van eigen bodem. Tijdens de avonden in Simplon op 1 en 15 oktober zijn door scouts vier acts geselecteerd die doorgaan naar de eindronde in Vera. Hier wordt bekend wie zich de houder van de POPgroningen Talent Award 2020 mag noemen. De eindronde in Vera is online via een livestream te volgen. Info hierover volgt op onze website en socials.

Op zaterdag 12 december staan de volgende acts op het podium:

Wanneer de scouts aan het einde van de avond in beraad gaan wie de houder van de POPgroningen Talent Award 2020 wordt, genieten wij van een optreden van de huidige houder van de POPgroningen Talent Award: Cashmyra!

POPgroningen Talent Award: ontwikkeling van de acts en coaching staan centraal

Alhoewel er na de avond in Vera maar één act overblijft die nog extra wordt gecoacht, is er in elke stap van het traject aandacht voor talentontwikkeling en coaching. Voorafgaande aan de avonden in Simplon ontvingen de 40 deelnemende acts flitscolleges en coaching en speelden ze, verspreid over acht avonden, op verschillende plekken in de provincie. Scouts hebben de acts elke avond afzonderlijk voorzien van feedback en per avond één act geselecteerd die is doorgegaan naar Simplon.

De POPgroningen Talent Award houder van 2020 speelt volgend jaar, onder voorbehoud van ontwikkelingen rondom COVID-19, op festivals Grunnsonic, Festival Hongerige Wolf en Aidition. Verder ontvangt de act mogelijke deelname aan de Grote Prijs van Nederland en Hit The North, gratis repeteren bij VRIJDAG, consult podiumtechniek met Rentamp, consults met professionals uit het werkveld en deelname aan Skills & Knowledge sessies.

Acts die de award eerder mee naar huis namen waren Boyz in the woods (2017), Cirrus Minor (2018) en Cashmyra (2019). Lees hier meer over de Talent Award.

Foto: POPgroningen