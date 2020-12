Elektrische bakfiets voor snel en duurzaam vervoer in de stad

Twee weken lang testte Rutger Kussendrager van WCpapieraanHuis een elektrische cargobike van Groningen Bereikbaar. “We kijken voortdurend hoe we het bezorgen van gerecycled wc-papier zo duurzaam mogelijk kunnen doen”, zegt Kussendrager. “Het grote voordeel van de cargobike is dat er eigenlijk heel veel in past. We maken voor kleinere pakketten gebruik van een bezorgdienst, maar dat blijft vrij prijzig. In deze cargobike kun je zo tien doosjes desinfectiemiddelen of heel wat rollen wc-papier kwijt.” Of zijn bedrijf een cargobike gaat aanschaffen, weet Kussendrager nog niet zeker. “Het zou wel een heel goede optie zijn om met meerdere ondernemers die ook in de stad bezorgen, zo’n fiets te delen. Dat moet zeker gaan werken! Zodra je veel bezorgt, kan een cargobike een goed alternatief zijn.”

De Stadsakker

Wie al wel een elektrische bakfiets heeft aangeschaft, is Merlijn Albering van moestuinwinkel De Stadsakker. In de vorige uitgave van deze krant vertelde zij dat ze een cargobike op proef had voor het vervoeren van spullen tussen haar kwekerij in Hoogkerk en haar winkel aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat in Groningen. Daarnaast bezorgt ze vanuit de binnenstad groente, bloemen en veel andere producten bij klanten thuis. “In principe kun je met de elektrische bakfiets sneller dan met een auto. De afstanden binnen de stad zijn relatief kort en naar Hoogkerk is het maar vijf kilometer.” Tweemaal per week schakelt de winkel aanvullende fietskoeriers in en eenmaal per week gaat de auto nog op pad voor grote bestellingen. “Ook fijn aan de elektrische bakfiets is dat ik in de buitenlucht kan fietsen zonder al te veel inspanning. Want na een dag werken op de kwekerij heb ik mijn work-out wel gehad”, zegt ze lachend.

Ben je ondernemer in Groningen en wil je zelf een elektrische cargobike uitproberen? Ga dan snel naar: www.groningenbereikbaar.nl/cargobike.