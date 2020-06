In de drukke, historische binnenstad van Groningen is het vaak lastig om met de auto of bestelbus je bestemming te bereiken. Voor ondernemers of bedrijven kan de elektrische cargobike een handig alternatief zijn. Met de cargobike kunnen afstanden vaak sneller overbrugd worden dan met de auto en je bent niet afhankelijk van venstertijden. Ook is het een duurzaam vervoersmiddel.