Elektrische fiets maakt beroep fietsenmaker aantrekkelijker, maar ook moeilijker

De elektrische fiets is ook in Appingedam populair. "Ik schat dat van de stadsfietsen die ik verkoop nu ongeveer twee derde elektrisch is," zegt Eddy. "Daarnaast verkopen we ook andere typen elektrische fietsen. Elektrische racefietsen, mountainbikes, jeugdfietsen. De elektrische fiets is niet meer alleen voor ouderen. Ik hoor steeds vaker dat mensen hun tweede auto inruilen voor een e-bike."

Voor de fietsenhandelaar betekent de toenemende populariteit van de e-bike meer drukte. "Mensen laten zich uitgebreid adviseren, terecht natuurlijk. Want een e-bike is wel wat duurder dan een gewone fiets. Dat vraagt dus wat meer tijd. Daarnaast ben je met het repareren van een elektrische fiets vaak langer bezig."