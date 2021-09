Elf Groningse werkgevers ontvangen certificaat Fietsvriendelijk Bedrijf

Samen met de Fietsersbond hebben we elf Groningse werkgevers uitgeroepen tot 'Fietsvriendelijk Bedrijf'. Deze erkenning is onderverdeeld in goud, zilver en brons. Goud ging naar Alfa-college, Avebe, Gemeente Groningen, TKP en UMCG. Zilver naar het Gomarus College, Menzis en PI Ter Apel. En Gemeente Midden-Groningen, Gemeente Eemsdelta, Gemeente Pekela ontvingen een bronzen certificaat. Dit initiatief van Groningen Bereikbaar heeft als doel zo veel mogelijk werknemers op de fiets te helpen, goede fietsvoorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol.