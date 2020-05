EM2 opent eerste steenovenpizza drive-by van Groningen

GRONINGEN – EM2 komt met de pop-up Foodhall en opent de eerste steenovenpizza Drive-by takeaway van Groningen.

Ook EM2 venue ontkomt niet aan de gevolgen van de coronacrisis en heeft helaas de deuren als groot podium tot nadere orde moeten sluiten. Grote evenementen zijn het komende jaar niet toegestaan. Wel hoopt de EM2 wel kleinere concerten doorgang te laten vinden. Hierdoor is het bedrijfsplan aangepast en wordt er op de 1,5 meter economie ingespeeld. EM2 Venue & Events gaat komende tijd verder als EM2 Good Food.

Foodhall

EM2 heeft vandaag officieel de Foodhall geopend. Dé plek waar je rechtstreeks (h)eerlijke producten af kunt nemen van boeren en andere regionale leveranciers. Op de website em2goodfood.nl bestellen en enkele minuten later af te halen met auto, fiets of lopend bij de EM2 drive by takeaway.

Good Fast Food

Daarnaast zal er Good Fast Food bereid worden. Denk hierbij aan steenoven pizza’s en maaltijdsalades die vanzelfsprekend ook gemaakt zijn met zoveel mogelijk regionale producten. Op een veilige en verantwoorde manier, geheel volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen de producten worden afgehaald. De drive-by is geopend van donderdag tot zondag van 17:00 uur tot 21:00 uur en is gelegen aan de Suikerlaan 6 in Groningen.

Foto: EM2