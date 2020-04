EM2 wordt foodhall met lokale producten en drive-by shows

GRONINGEN – Muziekpodium EM2 verandert van concept en start een pop-up foodhall met streekproducten en een uitgebreide drive-by.

Ook EM2 venue ontkomt niet aan de gevolgen van de coronacrisis en heeft helaas de deuren als muziekpodium tot nadere orde moeten sluiten. Om de komende tijd niet stil te zitten is het bedrijfsplan aangepast en wordt er op de 1,5 meter economie ingespeeld. EM2 Venue & Events gaat komende tijd verder als EM2 Good Food.

EM2 wordt vanaf begin mei de Foodhall van het Noorden, dé plek waar je rechtstreeks (h)eerlijke producten af kunt nemen van boeren en andere lokale leveranciers. Zonder tussenschakel maar rechtstreeks van de bron eerlijke en betaalbare streekgerechten op je bord.

Daarnaast zal er Good Fast Food bereid worden. Denk hierbij aan steenoven pizza’s en maaltijdsalades die vanzelfsprekend ook gemaakt zijn met regionale producten. Er wordt gezocht naar producten uit Noord-Nederland om het assortiment mee te vergroten.

Het buitenterrein zal worden ingericht als drive-by take-away. Op een veilige en verantwoorde manier, geheel volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen de producten worden afgehaald. Bezorging is ook mogelijk. Op zaterdag is er bovendien unieke programmering, zoals een drive-by festival, drive-by concert, of een drive-by foodfestival. Alles ook weer met de nodige veilige onderlinge afstand.

