EM2 zoekt bands voor The Barn Stage

BANDS UIT HET NOORDEN GEVRAAGD! — Er is licht aan het einde van de tunnel. EM2 introduceert namelijk The Barn Stage; Een support-programma dat bands en acts uit Noord Nederland de kans biedt om te shinen op het vernieuwde podium van EM2. Door de aanstaande versoepelingen deze zomer, draait de de EM2 programma-kamer weer op volle toeren en gaat aan de slag met jong en oud talent uit de regio.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor optredens. Van kleine intieme optredens voor 50 bezoekers tot concerten tot 1000 bezoekers. Naast een goed verzorgd podium helpt de EM2 de bands ook mee in promotie en eventueel productie.

Nieuwe look

Helaas zijn er tijdens “het Corona jaar” in Groningen een aantal podia verdwenen die onmisbaar waren voor het live-circuit. EM2 wil daarom de live-beleving júíst weer op het podium hijsen en het publiek laten genieten van muziek uit eigen regio. Tijdens de lockdown heeft EM2 Venue een grote verbouwing ondervonden. Door een heus balkon is de zaal uitgegroeid tot de grootste concertzaal van Noord Nederland die gebouwd is voor popmuziek. Door de speciale akoestiek heeft EM2 ook nog eens de best klinkende zaal van Noord Nederland voor moderne muziek. Naast the Barn Stage zijn er voorprogramma’s gevraagd voor grotere concerten die weer in 2022 gepland staan.

Aanmelden

Geïnteresseerde bands kunnen zich inschrijven vóór 10 mei 2021. Aanmelden kan via dit formulier. De EM2 selecteert vervolgens de bands voor het nieuwe programma 2021/2022.



Foto: POPgroningen