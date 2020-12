eMeals nu ook voor Groninger bezorgrestaurants

GRONINGEN – Restaurants uit Groningen kunnen zich tot het einde van dit jaar gratis aanmelden bij eMeals. De bezorgservice is een nieuw en eerlijk alternatief voor restaurant en consument voor het bezorgen van eten.

De horeca heeft het zwaar te verduren door de coronamaatregelen. Als laatste optie wijken veel restaurants uit naar het afhalen en bezorgen van maaltijden, maar bij het gebruik van grote bestelplatformen betalen zij een hoge prijs. “Bezorgrestaurants dragen een enorme commissie af wanneer je bestelt bij de grote bestelplatformen”, aldus Remko Piepers, een van de oprichters van eMeals. “Bestel je voor 50 euro aan eten, dan krijgt het restaurant slechts 40 euro! Dat is toch niet eerlijk?”

Gezonde marges

Samen met Jeffrey van Hees heeft Piepers daarom een goedkoop en eerlijk alternatief bedacht. “eMeals heeft alle ingrediënten in huis om de restaurants te helpen om weer gezonde marges te maken”, vertelt Piepers. “Wij vragen het restaurant slechts €1,25 per bestelling in plaats van een percentage, ongeacht de bestelwaarde. En dat is inclusief de €0,25 vergoeding voor de online betaling. Bij ons dus geen hoge percentages, maar een vaste lage prijs. Op die manier is zelfs een eigen bezorger snel terugverdiend.”

Enorme toestroom

Piepers ziet op dit moment een enorme toestroom aan horecabedrijven die voorheen geen bezorging of afhaalmogelijkheden hadden. “Avond aan avond worden alle records gebroken”, zegt de ondernemer. “De restaurants zijn actief op social media en bewegen hun eigen klanten om ze te steunen. Wij zien de gemiddelde orderwaarde stijgen en de variatie aan gerechten stijgt ook enorm. Mooi is het om te zien dat de consument massaal achter de restaurants gaat staan.”

Geen contracten

Om de restaurants extra te steunen heeft eMeals een samenwerking opgestart met RadioNL. Dertien weken lang werd er reclame gemaakt om meer consumenten bewust te maken van het bestaan van het platform. Daarnaast kunnen restaurants zich tot eind dit jaar gratis aanmelden bij eMeals. “Aanmelden kan 7 dagen per week van 08.00 tot 23.00 uur en wordt volledig op afstand gedaan”, legt Piepers uit. “Bij ons staat een restaurant binnen een dag online is er bovendien geen enkele vorm van contract. Geen bestellingen is geen kosten, dus geen risico.”

