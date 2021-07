Emmaviaduct in Groningen tien dagen dicht

GRONINGEN – Van vrijdag 6 augustus 19.00 uur tot maandag 16 augustus 06.00 is het Emmaviaduct in Groningen afgesloten voor autoverkeer.

Het asfalt van het viaduct is aan vervanging toe, de gemeente gaat het asfalt in deze tien dagen vervangen. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid via de Stationsweg, de Hereweg en de zuidelijke ringweg (N7). Ook een aantal buslijnen zal deze tien dagen een andere route rijden. Het gaat om de lijnen 3, 4, 10, 133, 304, 314. Meer informatie over de omleidingen en tijdelijk vervallen haltes is te vinden op de website van Qbuzz.