‘Enter No Man’s Land: Keuzeclinic voor creatieve twijfelaars’

Voortkomend uit de No Man’s Land 2020-sessie Ga je mee uit je comfortzone? met Martijn Crama, volgt nu de online sessie Keuzeclinic voor creatieve twijfelaars, die je volgt via Zoom op woensdag 17 februari. Hierin gaat De Coörperatie in op keuzes en bijbehorende keuzestress die je als jonge of talentvolle maker kunt ervaren.

Foto: POPgroningen