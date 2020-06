Erepenning gemeente Groningen voor Rob Schuur

GRONINGEN – Burgemeester Koen Schuiling heeft vanochtend de Erepenning van de gemeente Groningen uitgereikt aan Rob Schuur.

Schuur ontving de penning ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van het Noorderpoort College. Hij heeft hier ruim 20 jaar leiding aan gegeven. Met het toekennen van de Erepenning drukt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor de langdurige, onderscheidende en buitengewone bijdrage die de heer Schuur heeft geleverd aan de Groningse samenleving.

Rob Schuur gaf 20 jaar leiding aan het Noorderpoort College in Groningen. Onder zijn leiding groeide het Noorderpoort uit tot een ROC dat midden in de samenleving staat en waar de student op nummer 1 staat. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking van het Noorderpoort College met de Groningse Automotive op Driebond of de realisatie van het Sportcentrum Europapark. Als vice-voorzitter van de Onderwijsraad stond Schuur bekend als autoriteit in het vernieuwen en verbeteren van de Nederlandse Onderwijswereld.

Ook persoonlijk zette Rob Schuur zich buitengewoon in voor de Groningse samenleving. Hij was actief bij veel maatschappelijke initiatieven in de sport en de cultuur. Vanuit zijn passie voor basketbal was hij belangrijk voor het voortbestaan en de groei van Donar. En als opgeleid historicus was hij betrokken bij het realiseren van het nieuwe Historisch Museum aan de A. Waarvan hij de eerste voorzitter van de Raad van Toezicht zal zijn.

De afgelopen jaren is de Erepenning toegekend aan Feya Strijk-Braunius (2020), Jos Aartsen (2019), Hans Nijland (2019), Ton Broekhuis (2019), Stichting KEI (2018), Sibrand Poppema (2018), Peter Weening (2018), Ab Smit (2017), Boer Dijkhuis (2017) en het onderzoeksteam van Ben Feringa (2016).

Foto: Henk Tammens