ESNS 2021 gaat door in aangepaste vorm

Eurosonic Noorderslag ziet mogelijkheid om het grootste muziekevenement in Groningen door te laten gaan. Deze editie vindt plaats van 13 tot en met 16 januari en zal fysiek en digitaal plaatsvinden. Het festival wordt voorafgegaan door de European Music Week; een digitaal platform waarin een groot aantal partners de handen ineen slaan om (nieuwe) Europese muziek te promoten en de Europese live-muzieksector het podium te geven.

ESNS 2021

Vorige jaren belichtte ESNS elke editie een ander focusland. Dit jaar is er gekozen om het vizier op heel Europa te leggen. Deze aangepaste editie geeft ESNS de gelegenheid om opkomend Europees talent wederom een groot podium te bieden op Eurosonic met op vrijdag de uitreiking van de Music Moves Europe Talent Awards. Nederlands talent krijgt ruim baan op Eurosonic en met name op zaterdag; Noorderslag geeft traditioneel een staalkaart van de Nederlandse popmuziek.

Op de conferentie is de mogelijkheid tot netwerken en zakendoen ruim opgezet en gaan delegates de dialoog aan om de stand van zaken in de industrie te bespreken en de huidige crisis het hoofd te bieden.

Zowel het festival als de conferentie worden ingericht met de veiligheid van bezoekers, delegates, artiesten als hoogste prioriteit. Daarnaast voorziet ESNS in voldoende en veilige faciliteiten voor de internationale media die naar Groningen afreizen om verslag te doen van ESNS 2021.

ESNS directeur Dago Houben: “De popsector is hard getroffen. Maar wij voelen ons gesterkt door de honderden muziekprofessionals uit binnen- en buitenland die in de afgelopen maanden ondanks de beperkingen die de pandemie met zich meebrengt alsnog steeds een registratie voor ESNS 2021 kochten. Wij voelen dat als een oproep vanuit de sector. Daarnaast worden wij geweldig gesteund door een groot aantal partners en niet te vergeten de overheden die ons met hun extra steunmaatregelen indirect oproepen om vooral te doen waar we goed in zijn; de circulatie van Europese muziek stimuleren. Deze extra steun geeft ons de mogelijkheid om eenmalig de prijs van ons evenement drastisch te verlagen en op die manier voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Voor de mensen die nog niet mogen, kunnen of durven reizen, ontwikkelen we een een laagdrempelige digitale editie”

Tickets

De conferentie ticketprijs wordt een vaste prijs van € 195,- en het ticket voor Young professionals (<28 jaar) € 115,-. Dit is inclusief toegang tot de digitale omgeving met live-streams, on demand panels en showcases, toegang tot een netwerkomgeving en database. Het ticket voor toegang tot het digitale aanbod is € 50,-.

Meer info

Check de website van ESNS voor meer info. Details worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. POPgroningen organiseert tijdens Eurosonic Noorderslag ook Grunnsonic. Hierover binnenkort meer nieuws!

Foto: POPgroningen